Богомолов не прочь снять Собчак в своем фильме

Режиссер не уверен, что журналистка захочет играть на сцене, но, возможно, снимется в кино.

Об этом стало известно сегодня, 19 августа. Обо всем сообщает ТАСС – изданию удалось поговорить с Константином Богомоловым о творческих планах. Режиссер отметил, что «с удовольствием поработал бы с ней как с актрисой», но только в том случае, если Собчак согласится. При этом Богомолов считает, что она смогла бы сняться в фильме.

«Все-таки театр — сфера специфическая. Здесь требуется иной подготовительный этап — длительный»,

— пояснил режиссер.

Он назвал журналистку талантливой и амбициозной. Богомолов думает, что у Собчак многое еще впереди.

Напоминаем, что Богомолову и Собчак приписывают роман – они не отрицают слухи, подогревая их постами в социальных сетях. Недавно режиссер признался журналистке в любви в Instagram.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Собчак прокомментировала крещение в гатчинской церкви.