На Неве с катера столкнули мужчину и уплыли

Его удалось спасти, после происшествия осталось видео.

Все случилось сегодня, 19 августа. Обо всем рассказывает очевидец в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Он пишет, что ЧП произошло недалеко от деревни Большие Пороги на Неве. Молодые люди катались на катере, как вдруг одного из них вытолкнули в воду. Вместо того, чтобы помочь бедняге, приятели скрылись в неизвестном направлении. Ему удалось ухватиться за плавучий буй какое-то время он дожидался помощи. К счастью, все закончилось хорошо – на память о странном инциденте осталось видео.

Почему все так произошло – непонятно. Остается надеяться, что парень в порядке и не пострадал.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ребенок из детдома утонул во время экскурсии. Они отправлялись в Свердловскую область. Вместе с ними находился вожатый, который не уследил за школьником. Как так вышло, что мальчик утонул – не уточняется.