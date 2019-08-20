У директора филиала Huawei угнали Ford в Петербурге

Директор филиала китайской компании Huawei остался без машины в Петербурге. Мужчина обнаружил пропажу автомобиля Ford стоимостью 980 тыс. рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, машина была припаркована у дома №30 по улице Кораблестроителей в Василеостровском районе. Похищение, как предполагает владелец автомобиля, произошло в период с вечера субботы, 17 августа, по утро понедельника, 19 августа.

Автомобиль застрахован по ОСАГО и оснащен сигнализацией. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Приморском районе Петербурга угнали Toyota Land Cruiser 2019 года выпуска. Автомобиль стоимостью около 4 млн рублей был похищен с парковки у торгового центра на Коломяжском проспекте. О произошедшем владелец дорогостоящей иномарки заявил 15 августа. Возбуждено уголовное дело.