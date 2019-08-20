Девушка оставила машину посреди Конюшенной и ушла за покупками

Хозяйка ходит по магазин, люди стоят в пробках. Фото: https://vk.com/spb_today

Хозяйка ходит по магазин, люди стоят в пробках. Фото: https://vk.com/spb_today

Автомобиль стал причиной затора – всем приходится объезжать BMW, пока его хозяйка находилась на шопинге.

Все случилось сегодня, 20 августа. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что у ДЛТ посреди Конюшенной улицы девушка оставила автомобиль. Он мешает другим участникам движения проехать – автобусам с туристами и автомобилям приходится выбирать другой маршрут следования.

Что стало причиной для такого поведения – непонятно. Пользователи шутят, что BMW сломался, а его хозяйка пошла за нужными запчастями в модные бутики.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что женщина, размахивающая битой и разъезжающая по тротуарам в Приморском районе, наказана. Инцидент не оставил равнодушными сотрудников ГИБДД, которые нашли петербурженку и составили в отношении нее протокол об административном правонарушении.