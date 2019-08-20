В здании кинотеатра «Аврора» на Невском произошел пожар

В здании кинотеатра &#171;Аврора&#187; на Невском произошел пожар
Кинотеатр "Аврора". Фото: vk.com/avrora_spb

Вечером 20 августа на втором этаже здания кинотеатра «Аврора» произошел пожар.

Как сообщает ГУ МЧС Петербурга, пожар произошел на втором этаже здания кинотеатра «Аврора», находящегося на Невском проспекте, дом 60. Там загорелись перекрытия в помещении «Арт-Галереи». Известно, что спасатели эвакуировали десять человек из здания. Сообщений о пострадавших не поступало.

В ведомстве отметили, что площадь пожара составила один квадратный метр.

Около здания кинотеатра собралась толпа зевак. Очевидцы сообщают в соцсетях, что на место происшествия прибыли все экстренные службы.

Фото: vk.com/spb_today

Ранее GazetaSPb сообщала, что в ресторане на Итальянской случился пожар в подсобке. В Центральном районе Северной столицы сегодня утром, 16 августа, произошло возгорание в одном из ресторанов. Пожар случился в подсобном помещении заведения на Итальянской улице. Как сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, пожар охватил площадь в 12 метров.

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