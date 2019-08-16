В ресторане на Итальянской случился пожар в подсобке

В Центральном районе Северной столицы сегодня утром, 16 августа, произошло возгорание в одном из ресторанов.

Пожар случился в подсобном помещении заведения на Итальянской улице. Как сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, пожар охватил площадь в 12 метров.

Об огне в дежурную часть доложили в 5:30. По прошествии около часа огонь был ликвидирован. В тушении огня были задействованы три единицы техники и 15 пожарных личного состава.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пожаре в бизнес-центре на Васильевском острове. Площадь возгорания достигла 200 метров. Все сотрудники и посетители были выведены на улицу. О случившемся стало известно от очевидце из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».