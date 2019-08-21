ФАС заявила о росте цен на билеты на SSJ-100

Билеты дорожают из-за простоя воздушных судов.

Антимонопольный орган обнаружил рост цен на билеты на самолеты Sukhoi Superjet 100. Поскольку сейчас значительная самолетов простаивает, расходы на обслуживание перекладывают на авиакомпании.

Глава ФАС Игорь Артемьев отправил в министерства РФ письма с информацией о повышении цен, сообщает РБК 21 августа. Расходы на использование SSJ-100 сейчас оказываются почти в 2 раза больше, чем при применении иностранных аналогов. Из-за этого билеты подорожали на 20%.

В ФАС считают, что авиакомпании не должны платить за вынужденный простой — сейчас расходы следует направить производителям и институтам развития сервиса SSJ-100.

SSJ-100 начали использовать в 2011 году. На июль 2019 года произведено 191 судно. Как минимум 49 самолетов использует “Аэрофлот”. 5 мая самолет SSJ-100 сгорел в Шереметьево, погиб 41 человек из 78 на борту.

Ранее GazetaSPb сообщила, что SSJ-100 экстренно посадили по пути в Сочи.