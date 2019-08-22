Бесплатный фестиваль сыра пройдет в Лисьем носу

Для посетителей привезут бри, каччоту, халлуми и другие сорта сыра из экологически чистых продуктов. Фото: Приморский культурный центр

Для посетителей привезут бри, каччоту, халлуми и другие сорта сыра из экологически чистых продуктов. Фото: Приморский культурный центр

Посетителям обещают концерт, дегустации и мастер-классы.

Четвертый фестиваль “Сырная деревня” проведут в Лисьем носу с 31 августа по 1 сентября. На площадку ждут свыше 30 сыроварен со всей страны.

Посетителям обещают концерт, дегустации и мастер-классы, сообщили GazetaSPb в Приморском культурном центре 22 августа. Для посетителей привезут бри, каччоту, халлуми и другие сорта. Вход станет бесплатным, фестиваль начинают работу в полдень и заканчивает в 18 часов. Адрес — Приморское шоссе, д. 48.

В списке гостей — сыроварни Республики Марий Эл, Костры, Брянской области. Эксперты из Гатчины, Пушкина и Луги представят Петербург и Ленобласть. На фестиваль ждут и традиционного гостей сыроваров Александро-Невской лавры с монастырским сыром.

Ранее GazetaSPb сообщила, что 12 из 13 образцов мягкого сыра в магазинах Санкт-Петербурга оказались подделкой — тем больше поводов поискать на фестивале действительно хороший продукт.