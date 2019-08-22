Дом купца Захарова и два флигеля на Васильевском признали памятниками

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников Петербурга (КГИОП) пополнил список объектов культурного наследия регионального значения.

Под охрану попали «Дом М.В, Захарова» на Большом Казачьем переулке, 6А и «Два жилых флигеля» на 4-й линии Васильевского острова, 39Б. Оба объекта включили в единый государственный реестр.

Распоряжения о статусе зданий подписал председатель КГИОП Сергей Макаров. Государственную историко-культурную экспертизу объектов выполняли эксперты Максим Филипович и Галина Михайловская.

Северный и южный флигели на Васильевском острове — пример городских жилых домов XVIII века. Оба они сохранили свои объемно-пространственное решение, композицию и декор фасадов.

Дом Захарова все еще является жилым. Здание — образец произведений поздней эклектики. Фасад дома выполнен в формах неоренессанса. Сохранились исторические элементы декора, плитка пола и подлинное оформление стен входного тамбура.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что региональным памятником признали «Кузнечный цех Государственного механического завода им. Карла Маркса» на Большом Сампсониевском проспекте.