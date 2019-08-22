Кузнечный цех завода «Новый Лесснер» стал региональным памятником

Памятником регионального значения признали «Кузнечный цех Государственного механического завода им. Карла Маркса» на Большом Сампсониевском проспекте.

Распоряжение о включении объекта в единый государственный реестр подписал председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров.

Государственную историко-культурную экспертизу здания выполнила эксперт Дарья Зайцева.

Построено здание нового кузнечного цеха было в 1928 году по проекту архитектора Льва Шишко.

Ценность объекта, как отметили в КГИОП, обусловлена подлинными конструктивными элементами. Среди них бетонный каркас, кирпичное заполнение, бетонные своды, световые фонари, оконные заполнения и лестница.

Примечательно, что построек такого типа (ангар с не перекрытым внутренним объемом) осталось относительно мало.

Сейчас здание кузнечного цеха используется для административных целей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Конюшенный двор с домом для прислуги при дворце великого князя Михаила Николаевича» на Миллионной улице признали региональным памятником.