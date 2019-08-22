Конюшенный двор на Миллионной признали памятником

Конюшенный двор с домом для прислуги при дворце великого князя Михаила Николаевича на Миллионной улице. Фото: gov.spb.ru

Конюшенный двор с домом для прислуги при дворце великого князя Михаила Николаевича на Миллионной улице. Фото: gov.spb.ru

Конюшенный двор с домом для прислуги при дворце великого князя Михаила Николаевича на Миллионной улице в Петербурге признали региональными памятниками.

Ансамбль включен в единый государственный реестр как объект культурного наследия регионального значения. Соответствующее распоряжение подписал председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров.

Историко-культурную экспертизу объекта провел эксперт Владимир Трушковский.

Застройка участка началась в первые годы существования Петербурга. В разное время на нем располагались деревянный дом и каменный особняк. Под служебный двор и конюшенный корпус Ново-Михайловского дворца объект был перестроен в начале 1860-х годов.

В конце девятнадцатого века на первом этаже дома были размещены торговые помещения. Там продавались посуда, свечи, башмаки и ткани.

Сейчас здание является многоквартирным домом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что круглое и веерное депо Николаевской железной дороги признали региональными памятниками.