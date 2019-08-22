Гендиректора из Петербурга похитили и заставили переоформить фирму

В Петербурге ведется расследование о похищении генерального директора одной из коммерческих структур города. Мужчину заставили переоформить бизнес на одного из злоумышленников.

Подозреваемые в похищении задержаны. Ими оказались двое мужчин 1985 и 1990 годов рождения.

«Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения», — сообщили в Главном следственном управление СК РФ по Петербургу.

Инцидент произошел 29 июля у дома №30/1 по Комендантскому проспекту. По версии следствия, двое злоумышленников силой посадили гендиректора в автомобиль Ford Focus, приковали его наручниками к двери, а затем удерживали в квартире одного из домов по улице Солдата Корзуна.

Злоумышленники требовали передать им управление компанией. Гендиректора отпустили только после того, как он переоформил документы.

При обыску у подозреваемых нашли документы и предметы, которые изобличают их причастность к произошедшему.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у директор филиала Huawei в Петербурге угнали Ford стоимостью 980 тыс. рублей.