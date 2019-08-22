Общий магазин МТС и “М.Видео” могут открыть в Петербурге до конца года

Первую торговую точку уже открыли в Москве — компании хотят расширять сотрудничество.

МТС и группа “М.Видео-Эльдорадо” совместно открыли магазин гаджетов в Москве. Мобильный оператор и сеть магазинов техники намерены и дальше сотрудничать.

До конца 2019 года в Москве могут открыть три таких точки, а один магазин хотят разместить в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС 22 августа. В магазине представлены около 3 тысяч наименований товара. Клиент могут заказать товар онлайн прямо в магазине и тут же забрать некрупную технику.

Расширение сети и объем наименований зависят от успешности нового проекта. Стоит учесть, что МТС хочет закрыть до 300 салонов связи, чтобы оптимизировать бизнес в том числе через сотрудничество с другими компаниями — сейчас у оператора около 5880 своих салонов.

Группа “М.Видео-Эльдорадо” заняла первое место среди ритейлеров РФ по реализации непродовольственных товаров в 2018 году. Объединенная компания управляла 831 магазином в марте 2018 года — еще до покупки Media Markt.

Ранее GazetaSPb сообщила, что петербургская торговая сеть «Народная 7Я» проводит ребрендинг.