Петербургская торговая сеть «Народная 7Я» проводит ребрендинг

Два магазина после ребрендинга уже открыты. Фото: retailer.ru

Два магазина после ребрендинга уже открыты. Фото: retailer.ru

По заявлению сотрудников торговой сети «Народная 7Я семьЯ», бренд устарел и настало время обновить облик магазинов.

Компания «ТД Интерторг» проводит маштабный ребрендинг популярной сети магазинов в Санкт-Петербурге. Помимо названия и внешнего вида во всех 251 магазинах также сменится ассортимент продеваемых товаров.

Отмечается, что два магазина уже работают под новым названием «Большая семья». Торговая точка с новой вывеской работает на улице Вавиловых в Калининском районе. Ещё один магазин открылся после ребрендинга на Альпийском переулке во Фрунзенском районе.

Представители компании также отметили, что до конца текущего года в Северо-Западном регионе будет открыто не менее 30 новых точек торговых сетей «Народная 7Я семьЯ», «идеЯ» и «SPAR».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что до конца года в Петербурге достроят 22 детсада, школы и поликлиники.