Самолет, вернувшийся в Самару, наконец вылетел в Петербург

Причины, по которым произошло заминка, не разглашаются.

Об этом стало известно сегодня, 23 августа. Обо всем сообщается на онлайн-табло самарского аэропорта Курумоч. Рейс 5N-532 авиакомпании Smartavia вылетел в Санкт-Петербург час назад – в 5:30 утра. Пока непонятно, почему лайнер вообще возвращался в Самару. Уточняется лишь, что в результате никто не пострадал.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что самолет, летевший в Санкт-Петербург, вернулся в Самару. Он покинул аэропорт после 10 часов ночи 22 августа, в Пулково его пока так и не дождались. Рейс 5N532 успел долететь только до Нижнего Новгорода, а затем развернулся и в 00:20 уже сел снова в самарском аэропорту.

Одна из пассажирок рассказала, что на борту было жарко, а пилот, объясняя причины возвращения, сослался на технические проблемы. На борту судна находилось 140 человек, из них много детей. У трапа пассажиров встретили работники МЧС и скорая помощь.