В Пулково ожидается наплыв вернувшихся с отдыха путешественников

В Пулково ожидается наплыв вернувшихся с отдыха путешественников
Оказалось, что самый загруженный день у аэропортов в последнем месяце лета будет в субботу, 24 августа. Фото: pixabay

Эксперты Туту.ру выяснили, в какие дни ожидается поток пассажиров, возвращающихся домой с южных городов России.

Аналитики сервиса путешествий проанализировали все купленные авиа и ж/д билеты с датой поездки в период с 15 августа по 14 сентября и выяснили, в какой день стоит ждать наплыва вернувшихся путешественников из южных российских городов, в которых есть аэропорт и (или) железнодорожный вокзал.

Оказалось, что самый загруженный день у аэропортов в последнем месяце лета будет в субботу, 24 августа. В этот день с российского юга полетит больше всего пассажиров, купивших билеты на указанный выше период.

А вот у железнодорожных вокзалов пиковые дни медленно идут на спад. Больше всего возвращающихся пассажиров вернулись домой 16-19 августа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что итальянские туристы стали чаще ездить в Петербург.

аэропорт новости спб отдых пассажиропоток путешественники
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Байкеры «Мотостолицы» прокатятся с файерами по ночному Петербурге
В Пулково ожидается наплыв вернувшихся с отдыха путешественников
Нижегородцам польстило предложение Валуева установить экопункты в ...
В Петербурге поймали трех автоугонщиков
МКБ подвел итоги интеграции банка «Советский»
Житель Луги выстрелил из ружья, чтобы разогнать компанию под окнами
В Петербурге стали покупать меньше новых автомобилей
В Пулково накажут водителей за парковку в районе поворота у пассажирского ...