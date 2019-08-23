В Пулково ожидается наплыв вернувшихся с отдыха путешественников

Оказалось, что самый загруженный день у аэропортов в последнем месяце лета будет в субботу, 24 августа. Фото: pixabay

Оказалось, что самый загруженный день у аэропортов в последнем месяце лета будет в субботу, 24 августа. Фото: pixabay

Эксперты Туту.ру выяснили, в какие дни ожидается поток пассажиров, возвращающихся домой с южных городов России.

Аналитики сервиса путешествий проанализировали все купленные авиа и ж/д билеты с датой поездки в период с 15 августа по 14 сентября и выяснили, в какой день стоит ждать наплыва вернувшихся путешественников из южных российских городов, в которых есть аэропорт и (или) железнодорожный вокзал.

Оказалось, что самый загруженный день у аэропортов в последнем месяце лета будет в субботу, 24 августа. В этот день с российского юга полетит больше всего пассажиров, купивших билеты на указанный выше период.

А вот у железнодорожных вокзалов пиковые дни медленно идут на спад. Больше всего возвращающихся пассажиров вернулись домой 16-19 августа.

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