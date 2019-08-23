Электрик сломал ребра в спортивном магазине в Лигово

Мужчина свалился со стремянки в магазине спортивной одежды в районе Лигово в Петербурге и переломал себе ребра.

Утром 22 августа 55-летнего мужчину госпитализировали в городскую больницу после падения с высоты двух метров. Медики диагностировали перелом нескольких ребер, травму груди, проткнутое легкое и рваную рану ноги. Сейчас пострадавший находится в реанимации.

Инцидент произошел в магазине спортивной одежды в ТЦ на улице Партизана Германа. Мужчина упал со стремянки когда занимался ремонтом освещения. Изначально электрик отказался от медицинской помощи, но сотрудники магазина все же вызвали бригаду медиков.

В МВД от врачей поступили данные, которые мужчина назвал докторам. Однако оказалось, что в базе данных такого человека не существует. При себе у пострадавшего не было документов.

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