В Петербурге вручат премии имени Александра Невского

Правительство Петербурга во второй раз вручит премии «За заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия» имени Александра Невского.
Соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.
Премию присуждают за достижения в укреплении народного единства, сохранение исторического и культурного наследия Петербурга и выполнение гражданского и воинского долга.
Награды вручают в шести номинациях: «Благотворительность», «Возрождение», «Единство и мужество», «Служение», «Созидание» и «Патриотизм».
В этом году были выбраны десять лауреатов. Церемония награждения пройдет 12 сентября.
Премия была учреждена в 2018 году.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что народный артист РСФСР Михаил Боярский и народная артистка России Лариса Луппиан получили награды ЗВО.