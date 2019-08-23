В Петербурге вручат премии имени Александра Невского

В Петербурге вручат премии имени Александра Невского
Вручение премии Александра Невского в 2018 году. Фото: gov.spb.ru

Правительство Петербурга во второй раз вручит премии «За заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия» имени Александра Невского.

Соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

Премию присуждают за достижения в укреплении народного единства, сохранение исторического и культурного наследия Петербурга и выполнение гражданского и воинского долга.

Награды вручают в шести номинациях: «Благотворительность», «Возрождение», «Единство и мужество», «Служение», «Созидание» и «Патриотизм».

В этом году были выбраны десять лауреатов. Церемония награждения пройдет 12 сентября.

Премия была учреждена в 2018 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что народный артист РСФСР Михаил Боярский и народная артистка России Лариса Луппиан получили награды ЗВО.

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