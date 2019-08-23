Алисе из Петербурга, впавшей в кому в Турции, стало лучше

Алисе из Петербурга, впавшей в кому в Турции, стало лучше
Врачи сообщили о замедлении пульса и снижении сердечной недостаточности. Фото: pixabay.com

Петербургских врачей долго не пускали к пациентке, ссылаясь на “организационные трудности”.

Пострадавшей в Турции Алисе из Санкт-Петербурга стало лучше. Врачи сообщили о замедлении пульса и снижении сердечной недостаточности.

Петербургские врачи прибыли в Турцию еще в четверг, но только сегодня турецкие врачи пустили их к 12-летней пациентке — им мешали некие “организационные трудности”, сообщила администрация Санкт-Петербурга 23 августа. Власти Северной столицы наблюдают за ситуацией и выразили готовность помочь девочке и ее семье.

Напомним, ребенка затянул насос бассейна в одном из отелей курорта 18 августа. Девочка провела под водой несколько минут, ее достали с куском трубы в руке. Ранее GazetaSPb сообщила о подробностях происшествия, которые поведал польский турист-очевидец.

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