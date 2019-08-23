Персонал турецкого отеля, где тонула петербурженка, отказывался выключить насос

Менеджер обвинил в произошедшем мать ребенка, которая не смогла уследить за девочкой.

В Сети появился отзыв об отеле Sun Hill в Бодруме — том самом, где несколько дней назад в насос бассейна засосало 12-летнюю Алису из Санкт-Петербурга. Польский турист рассказал подробности произошедшего.

Напомним, 18 августа, руку девочки засосал насос, закачивающий воду для горки в бассейне. Томаш Грульчанский рассказал, что у бассейна не было спасателей, а отель не принял никаких мер по обеспечению безопасности. Турист лично участвовал в спасении ребенка: сотрудники отеля, по его словам, проигнорировали требования очевидцев выключить насос. Механизм остановили лишь через 10 минут, а девочку достали с куском трубы в руке.

Менеджер отеля со своей стороны заявил, что в случившемся виновата мать девочки, которая не уследила за ребенком.

Сейчас петербурженка находится в глубокой коме. В Турцию уже прибыли петербургские врачи — власти Северной столицы пообещали оказать посильную поддержку пострадавшей и ее семье.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Турции задержали руководство отеля, где тонула россиянка.