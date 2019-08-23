Финская компания сделала духи из пота сотрудников

Флаконы намерены выдавать понравившимся кандидатам на рабочие места.

Агенство Mirum Helsinki сделало парфюм, в состав которого вошел пот сотрудников финской организации. Аромат получил название Creative Essence.

Каждый сотрудник компании добавил частичку жидкости со своего тела в будущие духи, сообщили в компании. В аромат внесли и обычные для духов компоненты, так что едва ли запах пота будет сильно заметен — или, возможно, создателям удалось удачно его подчеркнуть.

Духи намерены использовать в ходе приема на работу — соискателям, которых положительно оценили рекруты, вручат по флакону.

Человек в среднем выделяет 400-600 мл пота в сутки, при этом свежий пот почти не имеет запаха. В его состав входят продукты как минерального обмена, так и белкового.

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