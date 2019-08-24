Покупатели все реже обновляют смартфоны

Покупатели все реже обновляют смартфоны
Смартфоны становятся долгожителями. Фото: Pixabay

Похоже, все дело в отсутствии в них заметных инноваций.

Американская аналитическая компания Strategy Analysis провела очередное исследование по итогам которого стало известно, что сроки использования iPhone и другими смартфонами заметно увеличились.

Эксперты объясняют снижение у покупателей желания обновлять смартфон отсутствием заметных инноваций. Так, среднестатистический владелец iPhone пользуется гаджетом в течение 18 месяцев, а смартфоном Samsung – 16,8.

При этом анализ всего американского рынка показывает, что средний период использования одного гаджета составляет до 33 месяцев. А статистика показала, что среди европейцев каждый пятый намерен использовать свой смартфон не менее трех лет.

Всего 7% всех опрошенных готовы потратить на новый iPhone или смартфон другой марки больше 1000 долларов. А любители Samsung по данным исследования не планируют переходить на Apple.

Ранее GazetaSPB сообщила о том, что срок жизни начнут определять по анализу крови.

исследования смартфоны
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Опубликован список необходимых для школьников прививок
Водитель иномарки погиб после столкновения с деревом в Ленобласти
Шведы построят город-курорт на юге Ленинградской области
В ДТП на КАД из-за слетевшей с пикапа крышки погибли два человека
Покупатели все реже обновляют смартфоны
В Приморском районе серьезные пробки из-за велопробега
В Центральном районе девушке вернули украденный смартфон
В воскресенье в Северную столицу вернется тепло