Покупатели все реже обновляют смартфоны

Похоже, все дело в отсутствии в них заметных инноваций.

Американская аналитическая компания Strategy Analysis провела очередное исследование по итогам которого стало известно, что сроки использования iPhone и другими смартфонами заметно увеличились.

Эксперты объясняют снижение у покупателей желания обновлять смартфон отсутствием заметных инноваций. Так, среднестатистический владелец iPhone пользуется гаджетом в течение 18 месяцев, а смартфоном Samsung – 16,8.

При этом анализ всего американского рынка показывает, что средний период использования одного гаджета составляет до 33 месяцев. А статистика показала, что среди европейцев каждый пятый намерен использовать свой смартфон не менее трех лет.

Всего 7% всех опрошенных готовы потратить на новый iPhone или смартфон другой марки больше 1000 долларов. А любители Samsung по данным исследования не планируют переходить на Apple.

Ранее GazetaSPB сообщила о том, что срок жизни начнут определять по анализу крови.