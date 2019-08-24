Стало известно о состоянии захлебнувшейся в бассейне 12-летняя петербурженки

Мама 12-летней Алисы из Петербурга, которую неделю назад затянуло в трубу бассейна в отеле Sunhill в турецком Бодруме, рассказала, что состояние здоровья девочки улучшилось.

По словам женщины, которые приводит «Фонтанка.ру», состояние подростка стабилизировалось.

«Сердечко бьется ровно, давление нормализуется. Отменили два препарата из четырех», — рассказала мама россиянки.

Инцидент произошел 20 августа в отеле Sunhill в турецком Бодруме. Руку девочки затянуло в трубу во время купания в бассейне, из-за чего петербурженка начала захлебываться. Ей пришли на помочь и доставили в медицинское учреждение. Врачи оценили состояние ребенка как критическое. Девочка несколько раз впадала в кому.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Турции задержали руководство отеля, в котором захлебнулась девочка. Турецкие правоохранители задержали под подписку о невыезде владельца, директора и технического специалиста отеля Sunhill. Отель продолжает свою работу, однако продажа туров в него приостановлена.