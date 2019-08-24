Захлебнувшуюся в бассейне 12-летнюю россиянку могут перевезти в Петербург в ближайшие дни

Захлебнувшуюся в бассейне 12-летнюю россиянку могут перевезти в Петербург в ближайшие дни
Петербургские специалисты остаются в Турции для контроля ситуации. Фото: pixabay

Пострадавшую в бассейне отеля Sunhill в турецком Бодруме 12-летнюю петербурженку могут перевезти в Россию в течение нескольких дней, если состояние ребенка не ухудшится.

В администрации Петербурга рассказали, что если у девочки не возникнет новых осложнений, то ее смогут транспортировать на родину в течение ближайших дней. Сейчас стороны обеих стран занимаются организацией ежедневных консультаций по состоянию здоровья ребенка.

Как только ее состояние позволит, россиянку сразу транспортируют в Петербург силами МЧС, говорится в сообщении.

Сейчас медики смогли провести компьютерную томограмму, которая подтвердила крайнюю тяжесть состояния пациентки. Ранее ее не могли провести из-за состояния девочки. Петербургские специалисты остаются в Турции для контроля ситуации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стало известно о состоянии захлебнувшейся в бассейне 12-летняя петербурженки.

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