В поселке Будогощь подростки без шлемов разбились на мопеде

Молодые люди катались по населенному пункту поздно вечером.

Все случилось 24 августа ближе к 11 часам вечера в Киришском районе Ленинградской области. Подробностями инцидента поделились в Управлении ГИБДД.

Авария произошла в поселке Будогощь. Парень 17 лет и его 15-летняя подруга катались на мопеде без шлемов. Недалеко от дома номер 17 по улице Железнодорожной байкер не справился с управлением, из-за чего транспортное средство врезалось в столб. В результате водитель и пассажирка получили серьезные травмы – они скончались на месте до приезда кареты скорой помощи.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств дела.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Выборгском районе в ДТП погиб автомобилист. За рулем автомобиля сидел мужчина 1990 года рождения, после столкновения с деревом он скончался на месте, так и не дождавшись помощи врачей. Пассажирка получила серьезные травмы, за ее жизнь борются врачи.