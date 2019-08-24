В поселке Будогощь подростки без шлемов разбились на мопеде

В поселке Будогощь подростки без шлемов разбились на мопеде
Подростки скончались на месте. Фото: vk.com / Группа "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург"

Молодые люди катались по населенному пункту поздно вечером.

Все случилось 24 августа ближе к 11 часам вечера в Киришском районе Ленинградской области. Подробностями инцидента поделились в Управлении ГИБДД.

Авария произошла в поселке Будогощь. Парень 17 лет и его 15-летняя подруга катались на мопеде без шлемов. Недалеко от дома номер 17 по улице Железнодорожной байкер не справился с управлением, из-за чего транспортное средство врезалось в столб. В результате водитель и пассажирка получили серьезные травмы – они скончались на месте до приезда кареты скорой помощи.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств дела.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Выборгском районе в ДТП погиб автомобилист. За рулем автомобиля сидел мужчина 1990 года рождения, после столкновения с деревом он скончался на месте, так и не дождавшись помощи врачей. Пассажирка получила серьезные травмы, за ее жизнь борются врачи.

Будогощь дтп подростки
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В поселке Будогощь подростки без шлемов разбились на мопеде
В Выборгском районе в ДТП погиб автомобилист
Оксимирон объявил о своем уходе из Booking Machine
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Эксперты: электронные сигареты могут быть смертельно опасны
Кадыров мечтает о маленькой мечети в свою честь
Боксер Ковалев посвятил победу Дадашеву
Лолита поспорила с подписчицей, которая жаловалась на нищий народ