Заказывающий шаверму росгвардеец Ульяновска не пресек правонарушение

Заказывающий шаверму росгвардеец Ульяновска не пресек правонарушение
Инцидент сняли на видео. Фото: pixabay.com

Сотрудника Росгвардии Ульяновска уволили за отказ в помощи гражданину. Свой ответ мужчина аргументировал обеденным перерывом.

В ведомстве сообщили, что напарнику голодного сотрудника и их начальнику также достанется, их ждет выговор.

Инцидент был снят на видео и опубликован в соцсетях, где быстро набрал популярность. Героями стали двое росгвардейцев. Пока они заказывали в ларьке шаверму, неподалеку гражданин в пьяном виде разбил стекла в автомобиле такси. Неравнодушная прохожая попросила силовиков разобраться, однако те помотали головой и указали на время обеда.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП с участием каршеринга. Под Володарским мостом он перевернул грузовой автомобиль.

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Заказывающий шаверму росгвардеец Ульяновска не пресек правонарушение
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