В Ленобласти началась посевная

Начался засев полей озимыми культурами под урожая грядущего года.

Как сообщили в правительстве региона, на сегодняшний день уже высеяны 575 га пшеницы, 118 га тритикале (пшенично-ржаного гибрида) и 1419 га рапса. Помимо этого, вспахано 2534 гектаа зяби.

В посевной активно помогает (или хотя бы не мешает) погода. На сегодня хозяйства могут развернуться сразу по всем фронтам:

«одновременно завершают заготовку кормов, ведут уборку урожая и уже начинают сев озимых культур», – отметил зампедседателя правительства Ленобласти по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Напомним, что для зимовки животных регион на сегодняшний день практически выполнил необходимый план. Так, заготовлено 1 046,8 тысяч тонн силоса (85% к плану), 121,8 тысяч тонн сенажа (94%), 68,7 тысяч тонн сена (95%), 26 тысяч тонн зерносенажа (77%)и 43,8 тысячи тонн фуражного зерна (67% к плану).

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