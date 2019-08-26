В Хельсинках больше всего иммигрантов из СССР

В Хельсинках больше всего иммигрантов из СССР
Хельсинки особенно популярны среди уроженцев СССР. Фото: Pixabay

По итогам прошлого года в столице Финляндии больше всего увеличилось число азиатов.

Известно, что в Хельсинки каждый шестой горожанин приезжий из другой страны или имеет предков, приехавших из другого государства. К началу 2019 года было насчитано 103 тысячи человек, имеющих иностранные корни, сообщает Yle.

Такое число представляет одну шестую долю от всех проживающих в столице Финляндии. Так, 18% от этого числа люди, которые родились уже в Финляндии, но имеют иностранные корни и являются вторым поколением иностранцев.

Также анализ показал, что наибольшее число этих людей приехали из бывшего СССР или имеют предком оттуда – 18 тысяч человек, следующие по популярности после выходцев из Советского Союза люди родом из Эстонии, Сомали, Ирака и КНР. А за 2018 год больше всего повысилось количество азиатов, проживающих в Хельсинки.

Ранее GazetaSPB сообщила о грибных местах в Ленобласти.

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