Ремонт труб в Калининском районе завершится раньше

По итогам рабочего совещания ГУП «ТЭК СПб» стало известно, что ремонтные работы будут закончены раньше запланированного.

В понедельник 26 августа состоялось заседание сотрудников Главного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», на котором присутствовали представители районной администрации, депутаты и члены Комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Участники встречи обсудили график ремонтных работ и их качество.

Так, выяснилось, что работы будут окончены раньше строя подрядчиком ООО «Спецстрой» за счет госбюджета Петербурга. На данный момент в Калининском районе обновили уже 1,3 километра от числа всего объема запланированной территории. К моменту окончания рабочего периода по проекту ТЭК заменит более 5 километров трубопровода на территории, ограниченной улицами: Киришской, Черкасов, проспектом Луначарского и Гражданским проспектом.

В свою очередь полная реконструкция 5,2 километров теплосетей подойдет к концу к 2020 году.

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