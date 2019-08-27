На Петроградке иномарка сбила 9-летнего ребенка

На Петроградке иномарка сбила 9-летнего ребенка
Обстоятельства аварии выясняются. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Мальчика госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, за рулем оказалась женщина.

Вечером в понедельник 26 августа стало известно о ДТП в Петроградском районе, автомобиль Hyundai на пешеходном переходе сбил 9-летнего мальчика, который перебегал дорогу, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла вечером около 20:20 около дома номер 30 по Большой Пушкарской. Женщина 39-лет, находившаяся за рулем автомобиля врезалась в мальчика на «зебре». Пострадавшего получил очень серьезные повреждения, и в крайне тяжелом состоянии был направлен в больницу.

Предположительно, ребенок отстал от родителей и выбежал на пешеходный переход.

Полицейские сообщили, что женщина за рулем машины находилась в трезвом состоянии. Также, по ее словам, она не заметила вылетевшего на проезжую часть мальчика.

Детали происшествия уточняются.

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