Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи

Трагедия произошла во время восхождения на Фудзи. Фото: Pixabay

Трагедия произошла во время восхождения на Фудзи. Фото: Pixabay

Погибшую туристку обнаружили на высоте 3776 метров, ей было 29 лет.

Анна Дубровина, 29-летняя девушка из России погибла во время своего подъема на знаменитейшую японскую гору и действующий стратовулкан Фудзи. На данным момент известно, что россиянка скончалась в результате полученных травм головы и грудной клетки, предполагается, причиной стал упавший на нее камень или осколок горной породы.

О происшествии в понедельник 26 августа сообщило японское информационное агентство Kyodo, сославшись на данные, которые предоставила местная полиция.

Тело девушки было найдено на высоте 3776 метров, на маршрутном пути, который Анна начала с префектуры Яманаси.

Местные власти и полиция уже успели обследовать место происшествия, где произошла трагедия, пока никакие свидетельства обрушения горных пород не были зафиксированы, а защитная сетка, размещенная на склонах в норме.

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