Российская компания подала иск против Boeing

Дочка «Ростеха», российское ООО «Авиакапитал-Сервис» намерено судиться с корпорацией Boeing для расторжения контракта на покупку самолетов 737 Max.

Компания подала иск в суд Чикаго, она требует расторгнуть контракт на покупку 35 самолетов Boeing 737 Max, вернуть аванс в размере $35 млн и $75 млн упущенной выгоды.

«Авиакапитал-Сервис» заказала самолеты Max 8 до того, как их полеты запретили по всему миру этой весной после двух катастроф новейшего пассажирского самолета. Компания утверждает в иске, что Boeing намеренно скрыл критическую информацию от покупателей, включая российскую компанию

Boeing обвиняют в небрежных действиях и решениях при разработке самолета, а также в намеренном утаивании информации о летной годности от клиентов и авиавластей США.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что более 400 пилотов обвинили Boeing в намеренном сокрытии недостатков самолета.