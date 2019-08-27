Главный редактор «Агентства Бизнес Новостей» Алексей Дементьев возглавил Neva.Today

К руководству интернет-газеты Петербурга Neva.Today привлечен гендиректор и главный редактор «Агентства Бизнес Новостей» Алексей Дементьев.

Дементьев, в качестве управляющего партнера, будет заниматься формированием редакционной политики издания, учредитель которого — компания PDG. В данную компания также входят проекты Peterburg2.ru, Restate.ru и 110km.ru.

В настоящее время портал газеты уже находится в составе объединения городских интернет-сми «Медиасиндикат». Дементьев отмечает, что взаимодействие газеты как с «Агентством Бизнес Новостей» (ABNews.ru), так и остальными участниками «Медиасиндиката», среди которых популярные «Мойка78», Gazeta.SPb, NevaSport, позволит преподносить аудитории действительно интересные новости.

Ранее в GazetaSPb сообщали о предложениии Минтруда России. С 2021 года пенсионерам могут оплачивать проезд на отдыха за границей.