Более 30% молочной продукции Петербурга и Ленобласти оказалась подделкой

Эксперты отметили, что огромное количество фальсификата поставляется в социальные учреждения.

Об этом стало известно сегодня, 27 августа. Обо всем GazetaSPb в МОО «Зеленый Фронт». За 2019 год было проведено 59 проверок, в рамках которых выявили ряд нарушений – их количество увеличилось на 32%.

Специалисты подчеркнули, что их беспокоит количество фальсификации молока и молочной продукции – в большинстве случаев подделки находили среди поставок в социальные учреждения. Сейчас продукцию проверяют при помощи системы «Меркурий» – она позволяет сотрудникам Россельхознадзора справиться со всем за пять минут.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что сколько фальсификата среди российских сыров и колбас планирует выяснить власть. Отметим, по данным издания, в 2018 году Россельхознадзор выявил нарушения в 21,6% молока и молочной продукции и в 20% мясной продукции.