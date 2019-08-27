Беглов: заброшенным парком Авиаторов займутся в 2020 году

Частный собственник взял большую часть территории в аренду, но так и не собрался ее благоустроить.

Заброшенным парком Авиаторов на юге Петербурга займутся в 2020 году. Беглов заявил, что власти Северной столицы подготовят такую концепцию обновления, что он станет одним из лучших в Петербурге.

Около 25 га парка, то есть его большую часть, сейчас арендует частный собственник, он собирался благоустроить участок, но так и не сумел этого не сделать, сообщает Смольный 27 августа. Жители Московского района Петербурга на встрече с врио рассказали ему о своих видениях будущего парка и многие идеи понравились Беглову.

Вся площадь парка составляет 35 га. Он в 2 раза меньше, чем Парк Победы, но все равно является вторым по величине в районе.

Ранее GazetaSPb сообщила, как прошел объезд Московского района Петербурга Бегловым. С первым днем осени там откроют четыре новых ДОУ и одну школу.