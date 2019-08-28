Куски лососей с Фарерских островов простаивают в порту Петербурга

У груза в 25,5 т субпродуктов возникли проблемы с ветеринарными документами.

В Петербурге остановлен груз в 25 рыбных субпродуктов из северной части Атлантического океана. У санитарных инспекторов возникли вопросы к товару Фарерских островов.

Поставщик привез в порт Санкт-Петербурга груз в 25,5 т хребтов и обрезков красной рыбы, сообщили GazetaSPb в местном управлении Россельхознадзора 28 августа. Оказалось, что номер сертификата, который выделили власти Фарерских островов, совпадает с другим документом на совершенно иную партию. В остальном грузы отличаются, так что если ветеринарный контроль государства объяснится, то груз выпустят.

Фарерские острова входят в состав Дании, группа расположена между Шетлендским островами и Исландией. Население административного региона составляет около 48 тысяч человек. Административным центром является город Торсхавн.

Ранее GazetaSPb сообщила, что тысяча рыбок, аксолотли и черепахи сели на самолет в Пулково.