Эд Ширан решил сделать паузу в выступлениях

Ширан не будет выступать какое-то время. Фото: https://www.instagram.com/teddysphotos/

Ширан не будет выступать какое-то время. Фото: https://www.instagram.com/teddysphotos/

Музыкант перестанет выступать как минимум на полтора года.

Об этом стало известно сегодня, 28 августа. Обо все сообщает Independent. Известный певец Эд Ширан завершил свой масштабный тур Divide в родном городе Ипсвиче. Он длился почти два года и стал самым кассовым в мировой истории. На туре удалось заработать 755,6 миллионов долларов.

Музыкант заявил, что окончание тура – «и горько, и радостно одновременно». Певец сравнил событие с расставанием с любимой девушкой.

Он также заявил, что любит своих поклонников, но сделает перерыв на полтора года. Эд Ширан добавил, что его концерты посетили девять миллионов человек.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что назван топ-100 самых высокооплачиваемых звезд мира. Совокупный доход знаменитостей, которые попали в рейтинг, составил $6,3 млрд. Лидером стала американская певица Тейлор Свифт, годовой доход которой оценивается в $185 млн. В прошлом году она заняла 21 строчку в подобном рейтинге.