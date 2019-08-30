За петербургского бизнесмена требуют выкуп $200 тысяч

За петербургского бизнесмена требуют выкуп $200 тысяч
В Петербурге пропал бизнесмен. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Правоохранители разыскивают учредителя одной из петербургских компаний. Неизвестные требуют за него выкуп — $200 тыс.

Как стало известно Gazeta.SPb, мужчина ушел из дома на Ленинском проспекте 27 августа и не вернулся. Два дня спустя его гражданская жена получила сообщение с текстом: «готовь 200000 долларов, вернем мужа».

Сообщение поступило с телефона пропавшего. Злоумышленник представился именем одного из знакомых бизнесмена и его супруги. Однако, настоящий человек с этим именем свою причастность опроверг.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге похитили генерального директора одной из коммерческих структур. Мужчину силой заставили переоформить бизнес на одного из злоумышленников, после чего отпустили.

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За петербургского бизнесмена требуют выкуп $200 тысяч
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