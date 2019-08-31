Стало известно какие актеры сыграют в фильме «Блондинка» про Мэрилин Монро

Стало известно какие актеры сыграют в фильме &#171;Блондинка&#187; про Мэрилин Монро
Мэрилин Монро. Фото: @marilynmonroe/ Instagram

Netflix закончил кастинг актеров для фильма «Блондинка» об американской актрисе и певице Мэрилин Монро. В скором времени компания приступит к съемкам картины в американском Лос-Анджелесе.

Главную роль в ленте исполнит Ана де Армас. Помимо нее в новом фильме сыграют Бобби Каннавале, Джулианна Николсон, Эдриен Броуди, Лили Фишер, Гаспар Филлипсон и другие актеры. Режиссером и сценаристом проекта является Эндрю Доминик.

За основу фильма возьмут сюжет романа Кэрол Оутс о личной жизни Мэрилин Монро. В новой киноленте зрители увидят вымышленный образ американской киноактрисы, секс-символа 1950-х годов, певицы и модели Мэрилин Монро.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Меган Маркл намерена вернуться в кино. Герцогиня Сассекская, оставившая позади актерскую деятельность после замужества британским принцем, хочет вернуться в киноиндустрию.

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