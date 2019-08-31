На Петроградке открывается первое пространство для молодежи

На Петроградке открывается первое пространство для молодежи
Любой желающий сможет посетить коворкинг абсолютно бесплатно. Фото: pixabay

В новом молодежном пространстве на проспекте Медиков у жителей города появится возможность посетить мотивационные встречи, деловые игры, мастер-классы и ворк-шопы.

На грядущей неделе, 5 сентября, в Петербурге состоится открытие молодежного пространства формата коворкинг — «Просто». Пространство позиционирует себя как «место для развития и самореализации».

Внутри петербуржцев ждут рабочие места с компьютерами, бесплатный Wi-Fi, комната для переговоров, библиотека, а также зона отдыха с игровыми приставками, чаем и печеньем. Любой желающий сможет посетить коворкинг абсолютно бесплатно, однако для этого надо зарегистрироваться на сайте пространства и получить там QR-код.

В «Просто» петербуржцы смогут проводить различные мотивационные встречи, мастер-классы и воркшопы. Пространство будет работать ежедневно с 10 до 22 часов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что петербургская молодежь соберется на форуме «Выше крыши».

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