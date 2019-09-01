Ученым не удалось свести гомосексуальность к генам

Ученым не удалось свести гомосексуальность к генам
В исследовании поучаствовали 477,5 тысяч человек. Фото: pixabay.com

Только четверть случаев однополых сексуальных контактов удалось объяснить научно.

Гомосексуальность не удается объяснить исключительно генами. Сейчас ученые тактично заявили, что на формирование сексуальных предпочтений человека влияют “различные факторы”.

Ученые в австралийском университете Квинсланда проанализировали данные почти 500 тысяч человек, сообщает журнал Science. Через отдельные участки генов — локусы — эксперты попытались объяснить гомосексуальность.

Генетически удалось связать только до 25% всех случаев, что не позволяет говорить о гомосексуальности как о целиком и полностью наследственно-генетическом отклонении. Стоит учесть, что при исследовании (в нем приняли участие 477,5 тысяч человек) ученые учитывали сам факт гомосексуального опыта как определяющий фактор (то есть даже случайный контакт как эксперимент или в состоянии алкогольного опьянения засчитывали как негетеросексуальность). Сейчас ученые сообщают о пяти подобных локусах (два наблюдаются только у мужчин, один — у женщин, два — у тех и у других), но они объясняют лишь малую часть сексуальных контактов.

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