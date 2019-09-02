Россиянам позволят выкупать свои просроченные долги у банков

Россиянам могут разрешить выкупать у банков и микрофинансовых организаций свои просроченные долги. Соответствующий законопроект разработало Министерство экономического развития РФ.

Ведомство подготовило поправки в законы о взыскании долгов физлиц и о микрофинансовой деятельности, пишет «Коммерсантъ».

Инициатива призвана облегчить жизнь добросовестным должникам. Речь идет о россиянах, которые не смогли исполнить обязательства перед банком из-за трудной жизненной ситуации. На злостных неплатильщиков новые правила, вероятно, распространяться не будут.

Законопроект обяжет кредитора перед передачей долга третьему лицу (коллекторам) предложить его по аналогичной цене самому должнику. Помимо этого, должник в любой момент сможет перекупить свой долг у нового владельца по двукратной цене.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало снижение реальных доходов населения в 2020 году.