Развязку ЗСД с Новым шоссе откроют вечером 3 сентября

В Петербурге 3 сентября откроется движение по развязке Западного скоростного диаметра с Новым шоссе. Запуск узла запланирован на вечер.

Ожидается, что старт движению дадут около 16:30 часов, пишет «Фонтанка» со ссылкой на АО «ЗСД». Развязка призвана обеспечить быстрый доступ к Приморскому шоссе и далее в Курортный район.

Строительство транспортного узла велось за счет увеличения уставного капитала АО «ЗСД», выступившего заказчиком. Работы выполняла компания «Возрождение». Стоимость их составила около 1 млрд рублей.

Напомним, что в 2021 году в Петербурге может появится развязка ЗСД с Шуваловским проспектом. Помимо этого в городе обсуждается строительство развязки со Шкиперском протоком. Точные сроки работ пока не называются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на участках Богатырского и Комендантского проспектов запустили рабочее движение.