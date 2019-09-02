Стало известно о первых пострадавших от урагана «Дориан»

Стало известно о первых пострадавших от урагана «Дориан»
«Дориан» нанес катастрофический урон: повреждены дороги, жилые дома, линии электропередач. Фото: https://pixabay.com/

Основной удар циклона пришелся на острова Большой Багама и Абако. Первой жертвой урагана стал семилетний ребенок.

Семья мальчика, жители острова Абако, пыталась покинуть дом в поисках укрытия, когда произошло несчастье. Помимо этого, на данный момент считается пропавшей без вести его сестра, об этом сообщает издание Daily Express.

Местные спасатели оповестили жителей оказавшихся в эпицентре бедствия островов о том, что последствия могут быть опасными. По последней информации, урагану присвоена наивысшая, пятая категория. По прогнозам синоптиков следующей жертвой стихии станет побережье штата Флорида в США, где уже объявлена эвакуация. В общей сложности, будет необходимо эвакуировать около 830 тысяч человек.

Ранее GazetaSPb сообщала об эвакуации жителей Багам и Южной Каролины.

Багамы происшествия ураган дориан
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Стало известно о первых пострадавших от урагана «Дориан»