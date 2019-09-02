Петербургские школьники на линейке смотрели, как работает ОМОН

Петербургские школьники на линейке смотрели, как работает ОМОН
Очевидцы выложили кадры со спектакля в сеть. Фото: скриншот VK

Показательный спектакль на Елагином острове вызвал смешанные реакции в соцсетях.

В гимназии №540 сотрудники ОМОНа показали школьникам в парке на Елагином острове, как задерживают преступников. В представлении участвовал и служебный автомобиль.

Видео с торжественной линейки в Приморском районе Петербурга появилось в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга Неизданное” 2 сентября. За “спектаклем» наблюдали как старшие классы, так и дети из младшей школы и первоклассники.

В социальных сетях инициативы руководства гимназии вызвала смешанные реакции. Если одни не увидели в выступлении ничего страшного, то другие решительно не понимают, зачем маленьким детям необходимо было показывать подобное на их 1-ое сентября.

Ранее GazetaSPb сообщила, что число детей в классах школ Санкт-Петербурга сократят до 25-ти.

1 сентября выступление линейка омон приморский район школьники
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Еще один футболист “Зенита” ушел в “Сочи” — на этот раз Мевля
Шойгу и Матвинко привезли пансиону воспитанниц Минобороны подарки
Семак застрял в Пулково перед свадьбой
Петербургские школьники на линейке смотрели, как работает ОМОН
Офис врача общей практики открыли в Колпино
“Диванные войска” помогают петербуржцу вернуть собаку
Поклонская отправила с вопросами о разводе к бывшему мужу
“Зенит” официально заявил о трансфере Караваева