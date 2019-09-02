Шойгу и Матвинко привезли пансиону воспитанниц Минобороны подарки

В первый учебный день девочки занимались робототехникой и опытами на физике и биологии.

Сергей Шойгу и Валентина Матвиенко открыли филиал пансиона воспитанниц Минобороны РФ в Петербурге. Министр обороны и глава Совфеда привезли подарки — художественную студию от Шойгу и рояль от Матвиенко.

В 1-ое, а точнее 2-ое сентября пансион принял 240 девочек со всех концов страны. На праздник пригласили артистов Михаила Боярского и Сергея Мазаева, музыканта Игоря Бутмана.

Шойгу успел написать пейзаж углем в новой студии. Для воспитанниц Минобороны провели мастер-класс по робототехнике. В первый учебный день девочки уже ставили опыты в кабинетах физики и биологии и изучили зуб мамонта.

Филиал на острове Бычий в Петербурге пока что принял 240 девочек в 5-7 классы, но в перспективе 560 разместит воспитанниц среднего и старшего возраста.

Ранее GazetaSPb сообщила, что на Елагином острове школьникам показали задержания ОМОНа.