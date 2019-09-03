Спрос на финские визы в Петербурге упал на 93%

Визы в Фигляндию теперь получают по новым правилам. Фото; pixabay.com

Визы в Фигляндию теперь получают по новым правилам. Фото; pixabay.com

Генеральное консульство Финляндии в Петербурге в понедельник приняло на 93% меньше визовых заявлений, чем в прошлую пятницу. С начала недели действуют новые правила для приема документов.

С сентября Финляндия при подаче заявлений на шенгенскую визу требует все необходимые сопроводительные документы: сведения о месте проживания в стране прибытия, выписку с банковского счета или другой документ, подтверждающий наличие средств, справку с места работы с указанием зарплаты и т.д.

«Сегодня, 2 сентября, в Санкт-Петербурге было принято около 550 визовых заявлений. В пятницу 30 августа было принято 7,9 тыс. заявлений», — приводит слова представителя консульства ТАСС.

Сроки оформления финской визы для россиян теперь составят около месяца. Прежде отметку в паспорте можно было получить за две недели.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что спрос на получение финской визы резко вырос, когда консульство объявило о новом порядке. В начале августа в день подавали до пяти тысяч заявлений.