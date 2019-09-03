Российское посольство осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

Российское посольство осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Борис Джонсон. Фото: @borisjohnsonmp/Instagram

Посольство России в Лондоне прокомментировало слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о Второй мировой войне. Ранее он заявил, что в 1939 году Польша оказалась «между фашистским молотом и наковальней коммунизма».

«При всех исторических дискуссиях вокруг советской военной операции в восточных районах Польши (в Западной Украине и Западной Белоруссии) постановка вопроса, при которой действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии, совершенно неприемлема», — говорится в заявлении на сайте российского посольство.

В диппредставительстве отметили, что слова Бориса Джонсона вызывают удивление, и напомнила о роли британской дипломатии в судьбе Польши во время Второй мировой. В заявление посольства России подчеркивается, что Британия «попустительствовала захватнической политике» Австрии и Чехословакии и саботировала предложения СССР, направленные, в том числе, на защиту Польши.

Оставить тему дискуссии Российское посольство предложило для историков.

Напомним, что слова Бориса Джонсона прозвучали в его видеообращение, опубликованном в Twitter.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Россия не получила приглашения на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны, в Польше.

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