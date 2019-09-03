Игорь Николаев раскрыл тайну хита «Третье сентября»

Певец и композитор Игорь Николаев, написавший хит «Третье сентября», раскрыл историю создания песни. В своем инстаграм он объяснил, почему в тексте использована именно эта дата.

Николаев заявил, что 3 сентября появилось в песне просто так.

«Но, должен признаться, за этой датой ничего не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого», — написал Николаев.

Сюжетом и драмой дата обросла уже после, рассказал композитор. Особое внимание он обратил на строчку про второе сентября, где «было всё у нас всерьёз».

«Так рождаются песни, те, которые надолго», — отметил автор хита.

Николаев поблагодарил автора музыки Игоря Крутого и исполнителя Михаила Шуфутинского и признался, что ему льстит количество постов, мемов и внимания к «Третьему сентябрю». В честь этой даты он поделился в инстаграм тремя постами, посвященными песне.

Песня «Третье сентября» с 1993 года исполняется Михаилом Шуфутинским. Всплеск внимание к ней произошел в 2013 году, когда интернет-пользователи стали тиражировать цитаты оттуда и использовать их в мемах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на “Газпром Арене” более 40 тыс. человек исполнили гимн России.