Появилось видео гимна РФ в исполнении 40 тысяч человек

В честь 75-летия музыки петербуржцы собрались на стадионе “Газпром арена”.

На “Газпром арене” Петербурга свыше 40 тысяч человек исполнили гимн Российской Федерации 1 сентября. Гимну исполнилось 75 лет.

Свыше 8 тысяч музыкантов выступили в качестве сопровождения, рассказали организаторы. Сейчас администрация стадиона на Крестовском острове выложила в Twitter видео исполнения. Инспекторы из книги рекордов должны были зарегистрировать достижение — самое массовое исполнение российского гимна. “На разогреве” самого исполнения выступила певица IOWA.

Гимн РФ написал Александр Александр в 1939 году, но слова к нему в современном виде появились лишь в 2000-ом — автором стал Сергей Михалков. В советские годы Сталин лично контролировал текст, но после разоблачения “культа личности” вождя, гимн стали исполнять вообще без слов.

Ранее GazetaSPb сообщила, что хор из 40 тысяч голосов исполнит гимн на стадионе на Крестовском.