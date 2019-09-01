Появилось видео гимна РФ в исполнении 40 тысяч человек

Появилось видео гимна РФ в исполнении 40 тысяч человек
Свыше 8 тысяч музыкантов выступили в качестве сопровождения. Фото: скриншот Twitter

В честь 75-летия музыки петербуржцы собрались на стадионе “Газпром арена”.

На “Газпром арене” Петербурга свыше 40 тысяч человек исполнили гимн Российской Федерации 1 сентября. Гимну исполнилось 75 лет.

Свыше 8 тысяч музыкантов выступили в качестве сопровождения, рассказали организаторы. Сейчас администрация стадиона на Крестовском острове выложила в Twitter видео исполнения. Инспекторы из книги рекордов должны были зарегистрировать достижение — самое массовое исполнение российского гимна. “На разогреве” самого исполнения выступила певица IOWA.

Гимн РФ написал Александр Александр в 1939 году, но слова к нему в современном виде появились лишь в 2000-ом — автором стал Сергей Михалков. В советские годы Сталин лично контролировал текст, но после разоблачения “культа личности” вождя, гимн стали исполнять вообще без слов.

Ранее GazetaSPb сообщила, что хор из 40 тысяч голосов исполнит гимн на стадионе на Крестовском.

видео Газпром арена гимн рекорд стадион
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
“Аллегро” поделили на две части и задержали на 1,5 часа
“Зенит” ведет в матче со “Спартаком” после гола Жиркова
Торговый центр “Родео Драйв” загорелся
Появилось видео гимна РФ в исполнении 40 тысяч человек
Митянина открыла врачебный кабинет в ЖК “София”
Каннибала сделали поваром в британской психбольнице
“Зенит” объявил состав на матч со “Спартаком” в Москве
Запах пороха и выстрелы на юго-западе напугали петербуржцев